Мамедов рассказал, что на турнире "Московская сабля" захотел вернуться к выступлениям

Глава Федерации фехтования России назвал грандиозными соревнования, стартовавшие в пятницу во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов так вдохновился уровнем участников турнира "Московская сабля", что на время захотел сменить квалификацию с рапириста на саблиста и самому выйти на дорожку. Об этом Мамедов рассказал во время церемонии открытия турнира.

Традиционный международный турнир "Московская сабля" с участием команд России, Белоруссии и Ирана стартовал в пятницу во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"В такие минуты из рапириста хочу превратиться в саблиста. На таких турнирах, которые проводятся сейчас, хочется выскочить на дорожку и начать биться с другими спортсменами. Как всегда, грандиозно, как всегда, великолепно", - рассказал Мамедов.

"Впервые этот турнир несет немного другую смысловую другую нагрузку - он посвящен памяти нашего великого спортсмена, тренера Михаила Ивановича Бурцева. К сожалению, он рано ушел из жизни, но память о нем в наших сердцах. Хочу пожелать всем участникам хорошего фехтования, всем зрителям - наслаждаться этим прекрасным турниром. В сабле много эмоций, в женской сабле - особенно много. Желаю, чтобы победил сильнейший", - подчеркнул Мамедов.

Соревнования стартовали индивидуальным женским турниром, в субботу турнир продолжится соревнованиями мужчин. "Московская сабля" завершится в воскресенье командным турниром.