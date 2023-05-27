"Химки" провели розыгрыш автомобиля среди болельщиков на матче РПЛ с "Уралом"

3 апреля пресс-служба подмосковного клуба сообщила ТАСС, что розыгрыши ценных призов среди болельщиков будут проводиться на каждом домашнем матче команды до конца нынешнего сезона

ХИМКИ /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" провел розыгрыш автомобиля среди болельщиков в перерыве домашнего матча 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Химки" уступили "Уралу" со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Александр Юшин (24-я, 40-я минуты) и Даниэль Мишкич (63). Полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев записал на свой счет три голевые передачи. По итогам встречи "Урал" гарантировал участие в следующем сезоне РПЛ.

3 апреля пресс-служба подмосковного клуба сообщила ТАСС, что розыгрыши ценных призов среди болельщиков будут проводиться на каждом домашнем матче команды до конца нынешнего сезона. Участниками розыгрыша автоматически становятся все болельщики, посетившие соответствующий матч команды.

Матч против "Урала" - последняя домашняя встреча "Химок" в текущем сезоне. В 30-м туре подмосковная команда на выезде сыграет с клубом "Пари Нижний Новгород". "Урал" в последнем туре проведет домашний матч против "Сочи".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Команда досрочно вылетела из высшего дивизиона. "Урал" с 33 очками идет на 11 строчке.