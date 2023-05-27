Российский фехтовальщик Даниленко отказался от нейтрального статуса

По словам саблиста, выдвинутые международной федерации условия подразумевают отказ от России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский фехтовальщик на саблях Дмитрий Даниленко не будет пользоваться возможностью выступать на международных соревнованиях на предложенных ему условиях, поскольку, по его словам, они подразумевают отказ от России. Об этом он сообщил журналистам в субботу на турнире "Московская сабля".

Даниленко попал в число 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус. Вместе с тем в список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

"Несправедливо, что одних пускают, других - нет, вносят раздор в команду, - сказал Даниленко. - Считаю, что это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск. Насколько я понял, нам еще и выдвинуты условия, согласно которым мы не можем получать зарплату в России, выступать на российских соревнованиях. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо".

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.