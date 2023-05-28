Гендиректор "Спартака" считает, что футболиста Соболева не хватило в матче с "Пари НН"

Встреча 29-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Пари НН" завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающего Александра Соболева не хватило московскому "Спартаку" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против клуба "Пари Нижний Новгород". Такое мнение журналистам в воскресенье высказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Результат плохой, нужно было брать свои очки. Игра была непростой. Какие санкции к Соболеву? Это внутреннее. Наверное, его не хватило сегодня", - сказал Мележиков.

"Спартак" упустил возможность выйти на второе место в турнирной таблице, команда располагается на третьей строчке с 54 очками, отставая от ЦСКА на одно очко. В заключительном туре красно-белые 3 июня на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".