Саблист Целышев заявил, что ради нейтрального статуса нужно отказаться от зарплаты в РФ

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские фехтовальщики могут воспользоваться нейтральным статусом только в том случае, если откажутся от выступления на внутренних соревнованиях, перестанут представлять свой регион и получать от него зарплату. Об этом ТАСС в воскресенье заявил саблист Артем Целышев.

Целышев попал в число 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус. В список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

"Нельзя фехтовать в России, ты должен отказаться от своего региона, не можешь получать зарплату. Фактически, ты должен начать жизнь с нуля", - подчеркнул спортсмен, который представляет Новосибирскую область.

"Я патриот своей страны, никогда отсюда не уеду и буду фехтовать только за нее, - сказал Целышев. - Никакие нейтральные статусы меня не интересуют. В прошлом была другая ситуация, сейчас же нам предлагают вообще отказаться от России".

В субботу о нежелании выступать на тех же условиях заявил российский саблист Дмитрий Даниленко, который тоже получил нейтральный статус. Не планирует использовать нейтральный статус и партнер Целышева и Даниленко по сборной Алексей Дадаев.

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.