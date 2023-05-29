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Футбол в Италии

Тренер Спаллетти покинет "Наполи" после победы в чемпионате Италии по футболу

Как сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис, специалист хочет сделать перерыв в карьере на год

ТАСС, 29 мая. Главный тренер Лучано Спаллетти покинет итальянский футбольный клуб "Наполи" после окончания сезона-2022/23. Об этом сообщил президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, комментарий которого в Twitter приводит журналист Николо Скира.

"Спаллетти уходит из "Наполи". Он хочет сделать перерыв на год", - сказал Де Лаурентис.

Контракт Спаллетти с "Наполи" рассчитан до лета 2024 года. "Наполи" в сезоне-2022/23 гарантировал победу в чемпионате Италии и завоевал титул в национальном первенстве впервые за 33 года.

Спаллетти 64 года, он возглавил "Наполи" в 2021 году. В Италии специалист тренировал "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Интер" и "Рому", с которой выиграл два Кубка Италии и один суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский "Зенит", с которым дважды стал чемпионом России и по разу выиграл кубок и суперкубок страны.

В последнем туре текущего чемпионата Италии "Наполи" 4 июня примет "Сампдорию". 

Теги:
Футбол в Италии
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