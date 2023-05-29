РФС отклонил апелляцию "Алании" на отказ в выдаче лицензии для выступления в РПЛ

Место "Алании" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне займет московская "Родина"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение об отказе в выдаче владикавказской "Алании" лицензии РФС-1, необходимой для выступления в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РФС.

На заседании комитета 28 мая были удовлетворены апелляции астраханского "Волгаря" и тульского "Арсенала". "Волгарю" по итогам рассмотрения апелляции на сезон-2023/24 была выдана лицензия РФС-1, "Арсеналу" - лицензия РФС-2.

В выдаче "Алании" лицензии было отказано в связи с "невыполнением обязательных критериев". В заявлении не уточняется, какие критерии не были выполнены владикавказским клубом.

"Алания" идет на третьем месте в Мелбет - Первой лиге с 59 очками после 33 туров. Команды Первой лиги, занявшие третье и четвертое места, должны играть с 14-й и 13-й командами РПЛ в переходных матчах. Так как "Алания" не прошла процедуру лицензирования, стыковые матчи против 14-й команды РПЛ проведет красноярский "Енисей", обеспечивший себе четвертое место в таблице Первой лиги, против 13-го клуба премьер-лиги сыграет московская "Родина", идущая пятой во втором по силе Российском дивизионе.

Заключительный тур РПЛ пройдет 3 июня. Переходные матчи запланированы на 6 и 9 июня, первые матчи будут сыграны на домашних стадионах команд Первой лиги, в ответных встречах хозяевами будут клубы РПЛ. После 29 матчей в зоне переходных матчей в РПЛ находятся самарские "Крылья Советов" (13-е место, 29 очков) и "Нижний Новгород" (14; 27), 12-е место с 30 очками занимает воронежский "Факел", который не обеспечил себе сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.