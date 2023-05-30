Билялетдинов уверен, что сборная России дошла бы до финала на чемпионате мира по хоккею

Победу в турнире одержала сборная Канады

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Матчи завершившегося чемпионата мира по хоккею в Тампере и Риге не заинтересовали главного тренера казанского "Ак Барса" и бывшего наставника сборной России Зинэтулу Билялетдинова. Об этом Билялетдинов рассказал во вторник журналистам.

"Не все игры смотрел, не было такого интереса, смотрел отдельные матчи, - сказал Билялетдинов. - Но не буду оценивать, как они проходили, конкретики никакой нет".

"Я думаю, что команда [России] играла бы однозначно в финале и должна была выиграть, могли выиграть спокойно, - продолжил главный тренер "Ак Барса". - Но это спорт, могли выиграть, могли проиграть. Но, конечно, сборная России всегда показывала хороший хоккей и всегда выступала и завоевывала медали".

Мировое первенство в Тампере и Риге завершилось в воскресенье победой сборной Канады, обыгравшей в финале команду Германии со счетом 5:2. Канадцы выиграли турнир в рекордный 28-й раз, опередив по количеству побед сборные СССР и России (27 побед). Бронзовые медали впервые в своей истории завоевали хоккеисты из Латвии.