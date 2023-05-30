Чесноков: Медведев допустил слишком много ошибок в матче против Уайлда на Roland Garros

Российский теннисист уступил бразильцу Тьяго Уайлду в пяти сетах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев действовал пассивно и неуверенно в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) по теннису, слишком большое число ошибок привело к его поражению. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

30 мая Медведев уступил бразильцу Тьяго Уайлду со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

"Если взять ошибки за этот матч, то их хватит на несколько турниров вперед, - сказал Чесноков. - За весь Открытый чемпионат Австралии [серб Новак] Джокович сделал меньше ошибок, чем Медведев в этом матче, играл ужасно. Не знаю, как он выиграл второй сет, соперник его просто подарил. Потом Медведев комфортно взял третий сет, я думал, после этого появится свобода в действиях, но нет - инициатива была на стороне бразильца. Медведев же был пассивным и неуверенным".

Медведеву 27 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России спортсмен выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Уайлду 23 года, он располагается на 172-й позиции мирового рейтинга. Бразилец не побеждал на турнирах ATP. Теннисист во второй раз в карьере сумел пробиться в основную сетку турнира Большого шлема - на Открытом чемпионате США 2020 года он проиграл в первом круге.