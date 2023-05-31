Шахматные школы Санкт-Петербурга и Индии будут сотрудничать и проводить совместные турниры

Стороны договорились также проводить совместные соревнования и сборы для юных шахматистов и проводить обмен специалистами и делегациями

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая. /ТАСС/. Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга и Индийская школа шахмат, расположенная в Мумбаи, подписали в среду меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение соревнований, сборов и обмен опытом. Как сообщила в среду корр. ТАСС директор Русского дома в Мумбаи Елена Ремизова, подписание состоялось в формате онлайн на площадках Русского дома в "экономической столице Индии" и Академии талантов в Санкт-Петербурге.

"Стороны договорились развивать и укреплять сотрудничество, проводить совместные соревнования и сборы для юных шахматистов, обмениваться опытом и информацией, а также проводить обмен специалистами и делегациями. Документ подписали директор Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга Владимир Быков и директор Индийской школы шахмат Прафул Завери", - рассказала Ремизова.

Она добавила, что в формате онлайн в среду также прошел юношеский шахматный турнир, приуроченный к 320-летию города на Неве. В нем приняли участие по шесть игроков с каждой стороны: по пять юношей и одной девушке в возрасте от 11 до 15 лет.

С приветственным словом к шахматистам обратились консул-советник генконсульства РФ в Мумбаи Сергей Мещеряков, врио председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, директор академии талантов Ингрид Пильдес, заместитель председателя по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова.

"Шахматы всегда были и остаются игрой политиков и дипломатов, потому что для развития внешних связей, как и для шахматных побед, нужно умение стратегически планировать, мыслить и не упускать возможности", - сказал в своем выступлении Абубакаров.

В свою очередь директор Индийской школы шахмат Завери выразили уверенность, что отныне подобные турниры будут проходить на регулярной основе. "А в ближайшем будущем, возможно, состоится и очный обмен делегациями", - добавил он.