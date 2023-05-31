31 мая, 15:24
Летние олимпийские виды спорта

Екимов считает, что велогонщица Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса

В среду стало известно, что Международный союз велосипедистов отказал Войновой в получении нейтрального статуса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский призер по велоспорту на треке Анастасия Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса, поскольку не собирается прекращать выступления за Росгвардию. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В среду стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) отказал в получении нейтрального статуса Войновой и еще одному олимпийскому призеру Марии Новолодской.

"Прежде чем подать документы на получение нейтрального статуса, спортсмен должен подписать декларацию, в которой, в частности, нужно указать, имеешь ли ты какое-нибудь отношение к российской армии. Информация о ней есть на сайте Росгвардии, поэтому в этой ситуации можно было даже ничего не подавать, а просто написать: "Ребята, thank you very much, но мне ничего не надо". Так что она добровольно отказалась от нейтрального статуса", - сказал Екимов.

Войновой 30 лет, она является серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады в Токио в командном спринте. На ее счету также 4 победы на чемпионатах мира и 13 побед на чемпионатах Европы. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация