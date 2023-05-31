Команда Death or Glory стала победителем фиджитал-игр в дисциплине Standoff 2

Соревнования проходят в Казани

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Российская команда Death or Glory в среду одержала победу над соотечественниками из Streeteight в финале турнира фиджитал-игр по дисциплине Standoff 2. Соревнования проходят в Казани.

Решающий матч завершился с общим счетом 22:14 в пользу Death or Glory. В матче за третье место команда Saints оказалась сильнее Winstrike Team (26:13), эти коллективы также представляют Россию.

На турнире по мобильной игре Standoff 2 во время группового этапа игроки выступали только в цифровом этапе. В плей-офф команды выявляют сильнейшего как в цифровом этапе, играя в Standoff 2, так и в физическом (лазертаг). Победитель определяется по сумме набранных очков на двух этапах.

Также в среду стартовал турнир по компьютерной игре Warface, в нем участвуют только российские коллективы. В группе A команда Young обыграла Repulse (2:1), Awinaw оказалась сильнее Airbit (2:0). В группе B Winstrike победила Boomerangs (2:0), Trump Aces - Mementomori (2:1).

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по игре Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), начало которого запланировано на 3 июня. Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.