Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Во втором круге он обыграл Раду Албота из Молдавии со счетом 6:3, 6:4, 6:2

ТАСС, 31 мая. Россиянин Карен Хачанов в среду одержал победу над представителем Молдавии Раду Алботом в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под 11-м номером. Албот пробился в основную сетку через квалификацию. В следующем круге Хачанов встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на Открытом чемпионате США в 2022 году и Открытом чемпионате Австралии в 2023-м. В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе сборной России.

33-летний Албот занимает 113-ю строчку в мировом рейтинге, он один раз выигрывал турнир ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил далее третьего круга.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Открытый чемпионат Франции выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.