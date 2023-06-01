Третья ракетка мира Джокович вышел в третий круг Roland Garros

Сербский теннисист во втором круге обыграл венгра Мартона Фучовича

ТАСС, 1 июня. Серб Новак Джокович в ночь на четверг одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:0, 6:3 в пользу серба, посеянного на турнире под третьим номером. Фучович не получил номера посева. В следующем круге Джокович сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (29-й номер посева).

36-летний Джокович является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. На счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. Всего сербский теннисист выиграл 93 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине, обладателем Кубка Дэвиса.

Фучовичу 31 год, он занимает 83-е место в рейтинге ATP. В его активе один титул под эгидой организации. Лучшим результатом венгра на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона 2021 года.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.