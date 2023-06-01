"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Чистый убыток клуба составил свыше 2,35 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" стал самым убыточным клубом Мир - Российской премьер-лиги в 2022 году. Это следует из финансового отчета Российского футбольного союза (РФС), который был опубликован в четверг.

Чистый убыток "Спартака" за 2022 год составил свыше 2,35 млрд рублей. В числе убыточных клубов также оказались "Краснодар" (более 1,17 млрд рублей), московское "Торпедо" (более 541 млн), столичный ЦСКА (более 454 млн), подмосковные "Химки" (более 310 млн) и "Ростов" (более 54 млн).

Самым прибыльным клубом по итогам 2022 года стали самарские "Крылья Советов" (более 777 млн). В тройке лучших по этому показателю вошли также "Сочи" (более 750 млн) и петербургский "Зенит" (более 647 млн).

По итогам 2021 года самым убыточным клубом РПЛ был московский "Локомотив" (более 2,28 млрд), "Спартак" стал вторым с убытком свыше 1 млрд рублей, ЦСКА - третьим с убытком более 980 млн рублей. Самым прибыльным клубом по итогам предыдущего финансового отчета был казанский "Рубин" (прибыль более 1,18 млрд рублей).

За тур до конца текущего сезона РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, на счету красно-белых 54 очка в 29 матчах. В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с "Крыльями Советов". Чемпионом России досрочно стал "Зенит", который победил в пятый раз подряд.