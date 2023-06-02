Федор Емельяненко заявил о желании провести профессиональный поединок по боксу

Глава Союза ММА России подчеркнул, что пока не работал над этим вопросом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко хочет провести профессиональны поединок по боксу. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

Ранее Емельяненко и бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший неоднократно высказывали желание провести поединок друг с другом.

"Можно, мне было бы интересно, - сказал Емельяненко. - Но со смешанными единоборствами - все. Я пообещал родным и близким, [президенту Bellator] Скотту Кокеру, уже травмы дают о себе знать. У меня практически не было подготовки к последнему бою, два раза воспалялась грыжа, я брал большую паузу. Было две недели велотренажера, крутил педали".

"Бокс - это возможно, это интересно, но пока не работали над этим. Слышал, что Рой Джонс изъявлял желание, мне было бы интересно. Мне бы хотелось провести реальный бой, не выставочный. Я так понимаю, что выставочный - это такой бой, который проходит по определенному правдоподобному сценарию", - добавил Емельяненко.

Емельяненко завершил карьеру в феврале после поражения от американца Райана Бейдера. Всего на счету спортсмена 40 побед и 7 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.