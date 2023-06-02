Футболисты "Спартака" Селихов и Дуарте пропустят матч с "Крыльями Советов" из-за простуды

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет 3 июня

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Вратарь Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте не полетели вместе с московским футбольным клубом "Спартак" на матч 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов" пройдет 3 июня и начнется в 17:00 мск.

"Команда добралась до Самары, разместилась в гостинице. В Москве остались [Александр] Селихов и [Алексис] Дуарте - у обоих простуда", - сказал Зеленов.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Селихову 29 лет, он провел 28 матчей за московскую команду во всех турнирах, 7 раз сыграв "на ноль". Даурте 23 года, он выступает за "Спартак" с января 2023 года, проведя 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.