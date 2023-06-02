Первая ракетка мира Алькарас вышел в четвертый круг Roland Garros

В третьем круге Алькарас обыграл канадца Дениса Шаповалова

ТАСС, 2 июня. Испанский теннисист Карлос Алькарас в пятницу обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу 20-летнего испанца, который возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Шаповалов получил на турнире 26-й номера посева. В четвертом круге Алькарас сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (17-й номер посева).

На счету Алькараса 10 титулов ATP. Лучшим результатом испанца на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2022 года.

Шаповалову 24 года, он занимает 32-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом канадского спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2021 года. В 2022 году Шаповалов стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной Канады.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.