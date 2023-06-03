Хоккеисты "Флориды" и "Вегаса" сыграют в финале Кубка Стэнли

За "Флориду" играет российский вратарь Сергей Бобровский, за "Вегас" - нападающий Иван Барбашев

ТАСС, 3 июня. Игроки "Флориды" и "Вегаса" в ночь на воскресенье встретятся в первом матче финала Кубка Стэнли. Эти команды ранее не становились победителями плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Серия начнется двумя играми в Лас-Вегасе, которые пройдут в ночь 4 и 6 июня. 9 и 11 июня матчи состоятся в Санрайзе. Если потребуется, оставшиеся встречи пройдут 14, 17 и 20 июня.

Оба клуба выступают в НХЛ сравнительно недавно и сыграют в финале Кубка Стэнли во второй раз. "Флорида" выступает в лиге около 30 лет и в первый раз дошла до финала на третий сезон своего существования - в 1996 году. Тогда она уступили в четырех матчах "Колорадо", который только переехал из Квебека. Если "Флорида" сочетала относительно успешные выступления с провальными, то "Вегас" за пять лет четыре раза выходил в полуфинал, а в свой первый сезон в 2018 году добрался до финала, уступив там "Вашингтону" (1-4).

"Вегас" не попал в плей-офф только в сезоне-2021/22, однако в дальнейшем клуб показал, что стабильность в его выступлениях никуда не делась. По правилам НХЛ, состав нового клуба лиги перед дебютным сезоном набирается из игроков, выставленных на драфт расширения остальными командами чемпионата. Четыре игрока из состава сезона-2017/18 до сих пор выступают за "Вегас", одним из них является второй бомбардир команды Джонатан Маршессо.

Несмотря на короткую историю, команда нашла свой стиль, построенный на системности в игре, хотя почти весь нынешний состав "Вегаса" был собран через обмены. Поступательное движение вылилось в первую в истории клуба победу в своей конференции по итогам регулярного чемпионата, когда им удалось обойти "Эдмонтон" с Коннором Макдэвидом и действующего победителя плей-офф "Колорадо". Клуб базируется в абсолютно нехоккейном штате в плане традиций, однако благодаря умелому маркетингу "Вегас" быстро стал популярным в регионе. Неслучайно председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов в плане развития своего клуба ориентировался именно на команду из Невады, что можно усмотреть и во внешнем сходстве хоккейных арен в Омске и Лас-Вегасе.

В нынешнем плей-офф "Вегас" обыграл "Виннипег" (4-1), "Эдмонтон" (4-2) и "Даллас" (4-2).

"Бобровский очень долго шел к такому успеху"

"Флорида" попала в плей-офф в последний момент. Команда заняла второе место среди команд, споривших за wild card. С конца марта южане выиграли шесть раз подряд, обыграв в том числе и прямых конкурентов "Баффало" и "Оттаву", и опередили на одно очко в борьбе за последнее место в Кубке Стэнли "Питтсбург". В плей-офф "Флорида" сенсационно в семи матчах обыграла победителя регулярного сезона "Бостон", а в сериях с "Торонто" и "Каролиной" проиграла лишь один матч.

Нападение "Флориды" выглядит куда более звездным, чем у "Вегаса". Форвард Мэттью Ткачук, выменянный у "Калгари" год назад, является вторым бомбардиром плей-офф и одним из претендентов на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли ("Конн Смайт трофи"). Еще одним лидером команды является финский нападающий Александр Барков - сын известного российского форварда Александра Баркова - старшего, входившего в сезоне-2022/23 в тренерский штаб "Спартака" в Молодежной хоккейной лиге.

Другим претендентом на "Конн Смайт трофи" является российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский. 34-летний голкипер пропустил концовку регулярного чемпионата и первые три матча серии с "Бостоном". Однако затем вернулся в ворота и из 13 матчей плей-офф проиграл только 2, а также впервые в карьере не пропустил ни одной шайбы в игре Кубка Стэнли (в серии против "Каролины"). В первой же игре полуфинала с "Каролиной", закончившейся победой "Флориды" в четвертом овертайме со счетом 3:2, россиянин отразил 63 броска.

Бобровский является первым российским вратарем, завоевавшим приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата, и единственным россиянином, получившим этот трофей дважды (2013, 2017), однако предстоящий финал Кубка Стэнли будет первым в его карьере. "Соглашусь, что Сергей очень долго шел к такому локальному успеху, он заслуженно будет играть в финале, это для него первый плей-офф, который он проходит успешно, мощно, с таким запасом прочности. В его исполнении такая игра в свое время была на Кубке мира. Это кропотливый ежедневный труд, зная Сергея, он не складывает руки, постоянно развивается", - сказал ТАСС тренер голкиперов "Локомотива" Рашит Давыдов, работавший с Бобровским в сборной России. В настоящий момент в тренерском штабе "Флориды" работает тренер по мастерству Максим Иванов.

Российские и советские обладатели Кубка Стэнли

Главным тренером "Флориды" является 56-летний канадец Пол Морис, в 2002 году он выводил в финал Кубка Стэнли "Каролину", которая тогда уступила "Детройту" с Сергеем Федоровым и Игорем Ларионовым. В сезоне-2012/13 он был наставником магнитогорского "Металлурга", команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина. "Флориду" Морис возглавил перед нынешним сезоном, в декабре 2021 года его уволили из "Виннипега", где он работал около 10 лет и с которым в 2018 году уступил "Вегасу" в полуфинале Кубка Стэнли.

Если Бобровский впервые сыграет в финале, то форвард "Вегаса" Иван Барбашев постарается выиграть свой второй Кубок Стэнли. В 2019 году не проведший ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге Барбашев пришел через игру в одной из канадских молодежных лиг и фарм-клубе "Сент-Луиса" к своему главному трофею в карьере. В конце февраля этого года в результате обмена на молодого канадца Зака Дина он оказался в "Вегасе". В 2019 году Барбашев стал лидером Кубка Стэнли по количеству силовых приемов, а в этом году раскрылся и как бомбардир, войдя в пятерку самых результативных игроков своей команды с 15 очками (6 голов + 9 передач).

"Однозначно буду болеть за Бобровского и Пола Мориса. В "Вегасе" играет Барбашев, но я его не знаю. Один делает самые важные сэйвы, другой забивает важные голы. Позади все явные претенденты. Будет важно, как проявят себя вратари и как сыграют лидеры", - подчеркнул в беседе с ТАСС бывший главный тренер "Металлурга" и помощник Мориса в магнитогорской команде Илья Воробьев.

Бобровский в случае победы в финале станет 37-м российским хоккеистом - обладателем Кубка Стэнли. В качестве игроков из россиян победителями плей-офф становились Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба - 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003), Евгений Малкин (2009, 2016, 2017), Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов (оба - 1997, 1998), Сергей Зубов (1994, 1999), Сергей Немчинов (1994, 2000), Олег Твердовский (2003, 2006), Павел Дацюк (2002, 2008), Вячеслав Войнов (2012, 2014), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев (все - 2020, 2021), Александр Карповцев, Алексей Ковалев (оба - 1994), Валерий Зелепукин (1995), Алексей Гусаров, Валерий Каменский (оба - 1996), Владимир Константинов (1997), Дмитрий Миронов (1998), Владимир Малахов, Александр Могильный (оба - 2000), Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин (оба - 2004), Антон Бабчук (2006), Илья Брызгалов (2007), Сергей Гончар (2009), Андрей Локтионов (2012), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все - 2018), Барбашев, Владимир Тарасенко (оба - 2019), Александр Волков (2020), Валерий Ничушкин (2022). В качестве тренеров плей-офф выигрывали Фетисов в составе "Нью-Джерси" (2000), Гончар в "Питтсбурге" (2016, 2017) и отец выступавшего в НХЛ Павла Буре Владимир Буре в "Нью-Джерси" (2000, 2003).

В 1998 году фамилия Константинова была нанесена на кубок в знак заслуги перед игроком, который годом ранее попал в автокатастрофу. Имя Локтионова было внесено на трофей по просьбе "Лос-Анджелеса", несмотря на то, что россиянин не сыграл и половины матчей в регулярном чемпионате и не был в заявке на финал плей-офф. Теоретически в финале могут сыграть Григорий Денисенко ("Флорида") и Павел Дорофеев ("Вегас"), хотя они не провели и половины матчей регулярного сезона. Имя хоккеиста наносится на Кубок Стэнли, если он сыграл за команду-победителя хотя бы в одном матче финальной серии либо провел половину игр регулярного чемпионата. В этом году, как и в прошлом, россияне не смогут привезти трофей в РФ. В последний раз кубок в Россию привозили в начале сентября 2021 года игроки "Тампы" Василевский, Сергачев и Кучеров, тогда трофей побывал в Москве, Уфе и Нижнекамске.

Обладателями Кубка Стэнли становились и советские хоккеисты. В 1989 году руководство "Калгари" вручило перстень чемпиона плей-офф Сергею Пряхину, включив его также в командную фотографию, несмотря на то, что он не играл в финале и провел всего две игры в регулярном сезоне. Через год чемпионский перстень после победы "Эдмонтона" был подарен Анатолию Семенову, хотя он также не играл в финале.