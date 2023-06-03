Матч второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу не доиграли из-за беспорядков

Встреча "Бордо" - "Родез" была приостановлена на 22-й минуте

ТАСС, 3 июня. Матч последнего тура второго по силе дивизионе чемпионата Франции по футболу между "Бордо" и "Родезом" не был доигран из-за нападения болельщика хозяев на игрока гостей. Встреча проходила в пятницу в Бордо.

На 22-й минуте гости открыли счет, после чего футболисты "Родеза" побежали праздновать гол к трибуне, где находятся активные болельщики "Бордо". Один из фанатов выбежал на поле и толкнул игрока "Родеза". Судья и делегаты матча приняли решение остановить игру.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) заявила, что 5 июня состоится заседание, на котором будет принято решение по этому матчу. LFP осудила "акт насилия в отношении игрока".

"Родез" располагается на 17-й строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Франции. Для сохранения места в лиге на следующий сезон команде необходимо побеждать. "Бордо" занимает третье место, для того, чтобы подняться в элитный дивизион, хозяевам необходимо побеждать с разницей в пять или более мячей.