Федор Емельяненко предложил по контракту запретить бойцам оскорблять соперников

Ранее президент Союза ММА России неоднократно критиковал бои, в которых участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса и блогеры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко предложил включать в контракты бойцов пункт, запрещающий оскорбление соперников. Об этом Емельяненко рассказал журналистам в субботу.

"Нужно обговаривать со спортсменами, вносить в контракт какие-то вещи, - сказал Емельяненко. - Что можно говорить, что нельзя говорить. Какие темы можно затрагивать, какие - нельзя".

Ранее Емельяненко неоднократно критиковал "поп-ММА" - бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.