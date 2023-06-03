Шестнадцатилетняя Андреева не смогла выйти в четвертый круг на дебютном Roland Garros

Российская теннисистка в трех сетах уступила шестой ракетке мира Коко Гауфф из США

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева в субботу уступила американке Коко Гауфф в матче третьего круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под шестым номером. В четвертом круге она сыграет с победительницей матча между соотечественницей Кайлой Дэй и Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии. Андреева попала в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации.

Андреева впервые принимала участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Гауфф 19 лет, она располагается на шестой строчке мирового рейтинга, на счету теннисистки три титула WTA. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в финал Roland Garros 2022 года. Американка занимает третью строчку рейтинга WTA в парном разряде, выиграв восемь титулов под эгидой организации. Гауфф дважды выходила в финал турниров Большого шлема в парном разряде со своими соотечественницами Кэти Макнэлли (US Open - 2021) и Джессикой Пегулой (Roland Garros - 2022).

Roland Garros ракетке мира Коко Га является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).