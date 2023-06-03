Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

Россиянка в трех сетах уступила бразильской теннисистке Беатрис Хаддад Майе

ТАСС, 3 июня. Россиянка Екатерина Александрова в субботу уступила бразильской теннисистке Беатрис Хаддад Майе в матче третьего круга Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу бразильянки, посеянной на турнире под 14-м номером. Александрова получила 23-й номер посева. В следующем круге Хадад Майя встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Соперница испанской теннисистки по матчу третьего круга Елена Рыбакина из Казахстана в субботу по состоянию здоровья снялась с соревнований.

Александровой 28 лет, она занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три титула под эгидой организации. Россиянка не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема.

Хаддад Майе 27 лет, она располагается на 14-й позиции в мировом рейтинге. На ее счету два титула WTA. На турнирах Большого шлема бразильянка впервые прошла дальше второго раунда на текущем Открытом чемпионате Франции.

Открытый чемпионата Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).