Колосков считает, что "Торпедо" для возвращения в РПЛ нужно развивать свою академию

Московская команда по итогам сезона потеряла место в высшем дивизионе чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб "Торпедо" для возвращение в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) должен навести порядок в работе по подготовке резерва и найти главного тренера, который верил бы в команду. Такое мнение ТАСС в субботу высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В субботу завершился сезон-2022/23 РПЛ. По его итогам "Торпедо" и подмосковные "Химки" покинули высший дивизион чемпионата страны.

"Команда болтается то в одной лиге, то в другой, не играет давно в тот футбол, который был бы похож на тот, который "Торпедо" показывало в лучшие годы, - сказал Колосков. - Если объективно, стадиона у него нет, школа не дает им таких ярких игроков, и ясно, что нужно начинать с базы, академии, своего тренера, который верит в команду и предан ей. "Химки" же меняют тренеров, порой двух в год, нет стабильности, своих игроков".

В субботу в заключительном туре РПЛ ЦСКА обыграл "Ростов" (4:1), "Оренбург" - московское "Динамо" (3:0), чемпион России петербургский "Зенит" победил воронежский "Факел" (1:0), "Пари Нижний Новгород" - "Химки" (2:0), а московский "Спартак" уступил самарским "Крыльям Советам" (0:1).

"Из позитива, конечно, впечатлила победа ЦСКА - хорошая, добротная, учитывая, что последние матчи команда отыграла очень хорошо. "Оренбург" сыграл в свою игру, а "Динамо" выглядело мальчиком для битья. Одержали победу "Крылья", избежав стыковых матчей. Игра со "Спартаком" по содержанию выглядела хорошей, напряженной, без всяких "автобусов", - отметил Колосков. - "Зенит" выглядел без какой-то искры в игре с "Факелом". "Пари Нижний Новгород" бился до конца, понимая, что только победа их спасет, но недобор одного очка привел к тому, что придется участвовать в переходных играх. Разочаровали "Ростов" и "Динамо", а все остальные бились достойно. Был хороший настрой, мотивированные игры, и чемпионат подтвердил, что он у нас хороший, интересный".