Сергей Иванов считает, что ЦСКА необходимо увеличить бюджет для конкуренции с "Зенитом"

По его мнению, чемпионат России по футболу состоит из "Зенита" и всех остальных

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Для конкуренции с петербургским "Зенитом" футбольному клубу ЦСКА необходимо достаточно сильно увеличить бюджет. Такое мнение журналистам в субботу высказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, болельщик ЦСКА Сергей Иванов.

ЦСКА в субботу со счетом 4:1 обыграл "Ростов" в матче заключительного тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял второе место в турнирной таблице. Чемпионом страны досрочно стал "Зенит".

"Чемпионат состоит из "Зенита" и всех остальных, среди которых мы - первые, - сказал Иванов. - Если расстановка сил в чемпионате останется примерно такой же, как в этом году, то я думаю, что "Зенит" будет снова чемпионом. Приятно, что весь сезон игроки ЦСКА сражались, бились, сейчас в раздевалке [главный тренер ЦСКА] Владимир Федотов сказал те же слова, что и сказал в раздевалке тренер хоккейного ЦСКА [Сергей Федоров] - воля, характер, победа или - воля, характер, команда".

"Сегодня клуб сыграл командой, молодцы, особенно в первом тайме. Было трудно ожидать, что во втором тайме игра будет такой же атакующей, но это и не нужно было, достойно закончили чемпионат", - добавил он.

Сергей Иванов рассказал, что необходимо столичному клубу, чтобы превзойти "Зенит". "Если откровенно, то ЦСКА для начала нужно достаточно сильно увеличить бюджет, что крайне маловероятно. Поверьте, я знаю, о чем говорю".