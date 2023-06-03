Футболист "Спартака" Литвинов заявил, что недоволен итоговым местом команды в РПЛ

По мнению полузащитника, команда упустила много очков по ходу сезона

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" упустил возможность побороться за чемпионство, потеряв много очков по ходу сезона-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам в субботу высказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

"Спартак" завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка в 30 матчах. Отставание "Спартака" от московского ЦСКА, занявшего второе место, составило 4 очка, от чемпиона страны "Зенита" красно-белые отстали на 16 очков.

"Я недоволен бронзой. Упустили возможность побороться за чемпионство и второе место, упустили много очков, и в этом мы сами виноваты. Я знал счет в параллельном матче, но для нас не было разницы, мы хотели порадовать болельщиков в последнем туре. Сегодня у нас не получалось реализовать свои моменты, а "Крылья Советов" нашли момент для удара и забили", - сказал Литвинов.

В последнем туре "Спартак" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" (0:1).