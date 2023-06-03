Команды Winstrike и Awinaw сыграют в финале фиджитал-игр в дисциплине Warface

В полуфинале Awinaw обыграла команду Trump Aces, Winstrike оказалась сильнее коллектива Young

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Команды Winstrike и Awinaw в субботу вышли в финал турнира фиджитал-игр в дисциплине Warface. Соревнования проходят в Казани.

В полуфинале команда Awinaw обыграла Trump Aces со счетом 30:10, Winstrike оказалась сильнее Young (20:17). Все команды на турнире по Warface представляют Россию. Во время группового этапа игроки выступали только в цифровом этапе. В плей-офф команды выявляют сильнейшего как в цифровом этапе, так и в физическом (лазертаг). Победитель определяется по сумме набранных очков на двух этапах.

Четвертьфинал между командами Winstrike и Repulse завершился с ничейным счетом, победитель был определен по итогам подсчета общего количества фрагов (убийств), в результате которого полуфиналистом был объявлен коллектив Winstrike. После завершения матча команда Repulse подала апелляцию, было определено, что из-за технической ошибки по подсчету фрагов в диджитал-этапе победитель был определен неправильно и в финал должна была пройти Repulse. Winstrike выступила со встречной апелляцией по результатам одного из проигранных ей раундов в лазертаге.

По итогам рассмотрения обеих апелляций судейской коллегией было принято решение засчитать ранее не учтенные очки команде Repulse и провести переигровку ошибочно сыгранного раунда в лазертаг. Победителем стала команда Winstrike.

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по игре Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Соревнования проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.