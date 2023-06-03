Футболист Камано покинет московский "Локомотив"

Форвард выступал за железнодорожников с 2020 года

ТАСС, 3 июня. Московский "Локомотив" не будет продлевать контракт с гвинейским нападающим Франсуа Камано. Об этом "Спорт-Экспрессу" в субботу сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Контракт с Камано действует до 30 июня 2023 года.

"Могу честно сказать, что очень сейчас тепло благодарили Франсуа Камано, мы не будем продлевать с ним контракт, он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимым игроком, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт. Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего", - сказал Нагорных.

Камано 27 лет, он выступал за "Локомотив" с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.

"Локомотив" по итогам чемпионата России занял восьмое место в турнирной таблице.