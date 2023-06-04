Расходы на гонорары судьям РПЛ превысили 110 миллионов рублей

В июне прошлого года клубы Российской премьер-лиги поддержали предложение об увеличении расходов на судейство на следующие четыре сезона

ТАСС, 4 июня. Расходы на выплаты вознаграждений судьям и инспекторам за работу в прошедшем розыгрыше Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) составили 111,57 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщает "Спорт-Экспресс".

Расходы на арбитров обошлись в 35,76 млн рублей, на ассистентов - 35,04 млн, на резервных - 6 млн. Выплаты видеоассистентам рефери (VAR) составили 17,58 млн рублей, на ассистентов видеоарбитров - 8,79 млн, на инспекторов - 8,4 млн.

В июне 2022 года клубы РПЛ поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза об увеличении расходов на судейство на следующие четыре сезона.