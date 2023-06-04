4 июня, 12:32
Футбол в России

Футболисты "Спартака" начнут подготовку к следующем сезону в конце июня

В воскресенье на стадионе красно-белых состоялся неформальный обед, на котором руководство клуба, тренерский штаб, игроки и персонал подвели итоги завершившегося сезона Российской премьер-лиги

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" начнет подготовку к следующему сезону в конце июня. Об этом журналистам в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы столичной команды Дмитрий Зеленов.

"Сегодня на нашем стадионе состоялся неформальный обед, на котором были подведены итоги сезона. На встрече были члены совета директоров, руководство клуба, тренерский штаб, футболисты, персонал и сотрудники офиса, - сказал Зеленов. - Во время обеда вспомнили самые яркие мгновения этого сезона, обсудили ошибки и достижения, а также поблагодарили друг друга за победы и самоотдачу. Сегодня команда уходит в отпуск, а в конце июня с новыми силами начнет подготовку к следующему сезону".

21 мая Зеленов сообщил, что летние сборы "Спартак" проведет в Тарасовке. Также он отметил, что клуб ведет работу по поиску соперников для товарищеских матчей.

"Спартак" по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Выше красно-белых расположились столичный ЦСКА и петербургский "Зенит", который в пятый раз подряд стал победителем национального первенства. 

Теги:
Российский футбол
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