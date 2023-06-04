Более 700 человек в Душанбе приняло участие в полумарафоне от организаторов "Забег.РФ"

Соревнования впервые прошел в столице Таджикистана

ДУШАНБЕ, 4 июня. /ТАСС/. Международный полумарафон "One Run", организованный российской компанией "Лига Героев", с участием более 700 любителей спорта впервые прошел в воскресенье в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.

"Столица Таджикистана присоединилась к международному забегу "One Run" от организатора всероссийского полумарафона "Забег.РФ" - "Лиги Героев", - говорится в сообщении.

В представительстве проинформировали, что на старт вышли более 700 любителей спорта. Самому взрослому участнику забега - 71 год, а самому юному - 8 месяцев, он с дедушкой преодолел маршрут в 1 км.

Полумарафон "Забег.РФ" проходит в седьмой раз. В этом году он получил статус международного, к забегу присоединились Китай, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. В этих странах полумарафон получил название "One Run".

"Забег.РФ", прошедший в воскресенье в России, стал, по данным организаторов, рекордным по количеству участников, всего на старт соревнований заявились около 160 тысяч человек.