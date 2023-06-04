Команда ФСИН стала победителем Кубка президента РФ по самбо

В соревнованиях приняли участие 10 коллективов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Команда Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стала победителем 15-го Кубка президента Российской Федерации по самбо. Турнир прошел в воскресенье в Международном центре самбо в "Лужниках".

В соревнованиях приняли участие команды Вооруженных сил РФ, МВД, ФСИН, инженерных войск, МЧС, ВДВ, национальной гвардии, "Динамо-24", а также сборные Белоруссии и Армении.

После семи встреч в финал турнира вышли сборные ВДВ и ФСИН. Исход матчевой встречи решила последняя схватка в весовой категории свыше 98 кг между Михаилом Кашурниковым (ВДВ) и Алексеем Мерзликиным (ФСИН). Команда ФСИН стала победителем турнира, выиграв со счетом 4:3.

"Мы стараемся улучшать формат турнира год от года, на этот раз, помимо сборной России, к нам на соревнования приехали команды из Белоруссии и Армении, что добавило турниру зрелищности и динамики, - рассказал по итогам турнира ТАСС президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. - Участники порадовали и техникой, и тактикой, и эмоциями, которые сполна нашли отклик и у многочисленных болельщиков. Постараемся и дальше держать такую высокую планку этого турнира".

Кубок президента РФ по самбо был учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо в 2006 году. Впервые трофей был разыгран в 2007 году.