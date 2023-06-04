Голевую передачу Акинфеева признали лучшей в прошедшем сезоне РПЛ

Голкипер ЦСКА отметился результативным пасом в матче второго тура чемпионата России против "Сочи"

БАРВИХА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил награду "Ассист сезона", вручаемую за лучшую голевую передачу по итогам сезона-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Церемония вручения премий "Винлайн - Герои РПЛ" проходит в воскресенье.

Акинфеев сделал результативную передачу в эпизоде с голом колумбийца Хорхе Карраскаля в домашнем матче второго тура РПЛ против "Сочи" (3:0). Голкипер со своей половины поля исполнил длинную диагональную передачу на Карраскаля, который убежал от защитников и отправил мяч в нижний угол ворот.

Также на награду претендовали полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо и нападающий московского "Спартака" Квинси Промес. Награду Акинфееву вручил главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин, который признался, что голосовал за Акинфеева в этой номинации. Акинфеев рассказал, что не ожидал, что у него получится сделать такой пас. "Может, надеялся, но получилось случайно", - сказал вратарь ЦСКА.

Акинфеев также получил приз в номинации "Вратарь сезона". Награду капитану армейцев вручил главный тренер венгерского "Ференцвароша", бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, которому, в свою очередь, вручили премию "Лучший тренер за рубежом".

Приз в номинации "Гол сезона" получил полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили за мяч в ворота "Ростова" во втором туре РПЛ (2:2), игрок забил ударом через себя на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. На приз также претендовали полузащитники "Спартака" Виктор Мозес и Антон Зиньковский.

Сезон-2022/23 РПЛ завершился 3 июня. Чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский "Зенит", вторым финишировал московский ЦСКА, бронзовые медали достались столичному "Спартаку".