Черчесов рассказал, в чем секрет результативности футболиста "Локомотива" Дзюбы

По мнению бывшего главного тренера сборной России, нападающим был предельно мотивирован из-за неудачного выступления в турецком чемпионате

БАРВИХА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Опыт выступления в Турции мог помочь футболисту Артему Дзюбе во время игры за "Локомотив" в сезоне-2022/23. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал главный тренер венгерского "Ференцвароша", бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

Церемония вручения премий "Винлайн - Герои РПЛ" проходит в воскресенье. Дзюба был признан самым медийным футболистом Мир - Российской премьер-лиги по итогам сезона-2022/23. Черчесову вручили премию "Лучший тренер за рубежом".

"Встреча с Дзюбой? Давно не виделись, но часто переписывались, я его практически после каждого гола или удачного матча поздравлял, потому что он заслуживает этого. Ну и правильное решение, что он сейчас в "Локомотиве". Не случайно "Локомотив" приподнялся в турнирной таблице", - сказал Черчесов.

"В чем секрет результативности? Тот опыт, который он приобрел в Турции, думаю, что ему помог. Во всяком случае мы знаем, что добрый Дзюба - это плохой футболист Дзюба. Когда он злой, а, значит, он злой приехал, всем начинает доказывать, какой он футболист. Хотя я это знал всегда, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной, был капитаном", - добавил Черчесов.

Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале. В прошедшем сезоне нападающий провел 11 матчей в Российской премьер-лиге, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач. До "Локомотива" Дзюба играл в турецкой "Адане Демирспор", в четырех матчах он забил один мяч.