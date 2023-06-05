Ткачев рассказал, что не обсуждал с "Авангардом" финансовые условия нового контракта

Предыдущее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля

ТАСС, 5 июня. Российский нападающий Владимир Ткачев и его агент не обсуждали с омским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" финансовые условия нового контракта. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

Прошедший сезон Ткачев провел в "Авангарде", контракт игрока с клубом истек 30 апреля.

"Начнем с того, что ни я, ни мой агент не разговаривали с омским клубом насчет финансовых условий, - сказал Ткачев. - Я не понимаю, откуда в СМИ появились суммы. С нашей стороны никаких условий не выдвигалось".

"Опять же, никакой конкретики, никаких цифр, все было как-то мимоходом, типа давай начнем переговоры. Я всегда отвечал, что к этому вопросу мы вернемся только после окончания сезона, так как хотелось сконцентрироваться на игре за "Авангард". Никогда не было моего согласия или отказа, не доходило до обсуждения вопросов. Я свою позицию четко говорил в момент, когда у меня спрашивали, а такое было три-четыре раза", - добавил хоккеист.

В прошедшем сезоне 27-летний Ткачев принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами. В плей-офф на счету форварда 3 шайбы и 11 точных передач в 14 играх.