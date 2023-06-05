РФС рассмотрит нецензурные высказывания капитана "Спартака" Джикии в адрес судьи

Игрок был удален в матче против "Крыльев Советов"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение капитана московского "Спартака" Георгия Джикии в матче 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

3 июня "Спартак" на выезде уступил "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Джикия был удален на 43-й минуте за нецензурную брань в адрес арбитра.

"Рассмотрим удаление Георгия Джикии за нецензурную брань, он приглашен на заседание, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим по этому матчу то, что болельщики "Крыльев Советов" бросили две пластиковые бутылки в техническую зону "Спартака". Будет рассмотрено неподобающее поведение "Спартака" - шесть предупреждений и одно удаление. Рассмотрим скандирования ненормативной лексики болельщиками "Локомотива" на матче с "Торпедо", а также задержку выхода футболистов "Локомотива" из раздевалки на 2 минуты 30 секунд, что является нарушением регламента. Также возобновляем производство дело по интервью [защитника ЦСКА] Виллиана Роши [после матча 28-го тура РПЛ со "Спартаком"], мы получили заключение".

Джикии 29 лет, он выступает за "Спартак" с января 2017 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

"Спартак" завершил сезон-2022/23 на третьем месте. Новый сезон стартует 23 июля.