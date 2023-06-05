Кущенко: экологическая повестка будет оставаться в приоритете у Единой лиги ВТБ

5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольную Единую лигу ВТБ можно назвать самым экологичным соревнованием в Европе, так как на нем используются мячи из экологичных материалов. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Единую лигу можно назвать, наверное, самым экологичным соревнованием в Европе. Мы уже много лет проводим свои матчи экологичным мячом, созданным совместно с компанией "Сибур" из переработанных пластиковых бутылок. Нами был реализован проект по раздельному сбору бытового пластика "Баскетботл". Экологическая повестка была и будет оставаться у нас в приоритете".

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов также отметил мяч из экологичных материалов. "Мы являемся единственной спортивной лигой в мире, которая играет экологически чистым мячом, это возможно благодаря проекту "Баскетботл". Никаких претензий к качеству мяча у клубов не возникало. Значит, можно и дальше делать подобные проекты, которые идут не только на пользу спорту, но и экологии", - сказал Иванов, комментарий которого привела пресс-служба турнира.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды.