Шахматист Карякин выиграл "Забег звезд" на Неделе легкой атлетики

Второе место занял Михаил Кокляев, третье - Алексей Ягудин, четвертое - кубинец Хавьер Сотомайор

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин одержал победу в забеге на дистанции 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Забег прошел в понедельник на Никольской улице.

Карякин показал время 8,94 секунды, выполнив норматив второго юношеского разряда. Второе место занял восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев (10,52), третьим финишировал олимпийский чемпион 2002 года фигурист Алексей Ягудин (11,40), четвертым стал олимпийский чемпион 1992 года в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор (11,92).

"Я ничего не понял, - сказал Карякин журналистам после победы в забеге. - Прозвучала сирена - я стартовал, старался бежать максимально быстро с самого начала. Что дальше было, не знаю, но когда понял, что лидирую, добежал как мог. Конечно, я хотел победить. Понимал, что сложно, но хотел победить, и все получилось".

Неделя легкой атлетики завершится 10 июня. Она также включает соревнования по прыжкам в высоту, прыжкам в длину, тройному прыжку, забеги на спринтерские дистанции и Мемориал братьев Знаменских.