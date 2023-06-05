Булыкин посвятил второе место в забеге на Никольской 100-летию "Динамо"

Футболист с 2001 по 2007 год выступал за московский клуб

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин посвятил второе место в забеге на дистанции 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве 100-летнему юбилею спортивного общества "Динамо". Об этом Булыкин, выступавший за московский футбольный клуб "Динамо" с 2001 по 2007 год, рассказал журналистам в понедельник.

Булыкин финишировал вторым в забеге футболистов, показав время 9,41 секунды. Победителем забега стал обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин.

"Можно ли сказать, что я свой сегодняшний забег посвятил 100-летию "Динамо"? Да, конечно. Второе место - это медаль, чем футболисты, к сожалению, не могут похвастаться", - сказал Булыкин.

Неделя легкой атлетики завершится 10 июня. В ее рамках пройдут соревнования по прыжкам в высоту, прыжкам в длину, тройному прыжку, забеги на спринтерские дистанции и Мемориал братьев Знаменских.

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" 18 апреля отметило 100-летний юбилей.