Постекоглу возглавил футбольный клуб "Тоттенхэм", став первым австралийским тренером в АПЛ

Контракт рассчитан на четыре года

ТАСС, 6 июня. Австралийский специалист Анге Постекоглу назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Тоттенхэм". Об этом вторник сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 57-летним тренером рассчитан на четыре года. Он приступит к исполнению обязанностей 1 июля. Постекоглу стал первым главным тренером клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) из Австралии.

27 марта пост главного тренера "Тоттенхэма" покинул итальянец Антонио Конте. Обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 исполнял его помощник Кристиан Стеллини. "Тоттенхэм" завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков в 38 матчах. Команда не примет участия в еврокубках впервые с сезона-2009/10.

Постекоглу с 2021 года возглавлял шотландский "Селтик". Под руководством австралийского наставника команда дважды победила в чемпионате Шотландии, дважды выиграла Кубок шотландской лиги, один раз стала обладателем кубка страны. С 2013 по 2017 год Постекоглу возглавлял сборную Австралии, с которой стал победителем Кубка Азии 2015 года. На чемпионате мира 2014 года сборная Австралии заняла последнее место в группе с командами Нидерландов, Чили и Испании.

Австралиец также работал в японской "Йокогаме", австралийских клубах "Мельбурн Виктори", "Брисбен", "Саут Мельбурн", греческой команде "Панахаики", юношеской (игроки до 17 лет) и молодежной (до 20 лет) сборных Австралии.