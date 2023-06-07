Олимпийская чемпионка Лебедева не осуждает фигуристок, отказавшихся от борьбы в шоу-забеге

Спортсменки преодолели дистанцию в неспешном темпе и пытались финишировать одновременно

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Камила Валиева, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян, отказавшиеся бороться за победу в забеге фигуристок на дистанции 60 метров, не заслуживают осуждения. Такое мнение высказала ТАСС в среду олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева.

5 июня олимпийские чемпионки Валиева и Загитова, а также Акатьева и Петросян приняли участие в забеге фигуристок на 60 метров на Неделе легкой атлетики в Москве. Спортсменки преодолели дистанцию в неспешном темпе, не соревнуясь между собой. Фигуристки остановились в конце дистанции и пытались финишировать одновременно. По мнению многих поклонников легкой атлетики, спортсменкам следовало побороться за победу и в непривычном для себя виде спорта.

"Я совершенно нормально отношусь к этому, забег фигуристок был частью шоу, - сказала Лебедева. - Все средства хороши, если в результате ты привлечешь как можно больше зрителей. Фигуристки раскручены, у них сотни тысяч подписчиков в соцсетях, и если хотя бы десятая часть из них узнает про легкую атлетику, то будет хорошо. Телевизор смотрят многие, а в интернете - еще больше".

"Вышла фигуристка, улыбнулась и привлекла внимание своих почитателей к легкой атлетике. Фанатов нашего вида спорта такие забеги не должны коробить, отнеситесь к этому с пониманием. После шоу за дело берутся профессионалы, и тогда начинается настоящая легкая атлетика", - заключила Лебедева.