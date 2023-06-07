Глава Минобрнауки Южной Осетии обсудит развитие фиджитал-спорта с коллегами из Татарстана

Лолаев считает, что у фиджитал-спорта большое будущее

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Министр образования и науки Южной Осетии Аслан Лолаев планирует обсудить на встрече с коллегами из Татарстана вопросы развития фиджитал-спорта. Об этом он заявил ТАСС в среду во время фиджитал-игр в Казани.

"Я намерен сегодня, если получится, встретиться с коллегой, который возглавляет министерство спорта Татарстана. И буду всячески добиваться того, чтобы наша республика тоже приобщилась к этому виду соревнований. Думаю, что вид спорта у нас тоже воспримут на ура, потому что республика у нас спортивная, молодежи много, увлекается в том числе и цифровыми играми", - добавил Лолаев.

Он также отметил, что у фиджитал-спорта большое будущее, поскольку он не только включает в себя цифровые технологии, но и пропагандирует здоровый образ жизни. "Мне не доводилось раньше сталкиваться с таким форматом спортивных соревнований. Я в юности тоже играл в компьютерные игры, и мне кажется, что у такого формата очень большое будущее, как у киберспортивной дисциплины и пропаганды здорового образа жизни в целом", - сказал Лолаев.

Министр образования и науки Южной Осетии высказался и об "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году. "Не готов сейчас сказать, примем ли мы участие [в "Играх будущего"], потому что для этого требуется определенный уровень. Но если мы должным образом проработаем этот вопрос, реализуем у себя, то почему бы и нет", - заявил Лолаев.

Фиджитал-игры - серия соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующим "Играм будущего - 2024". "Игры будущего" - международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.