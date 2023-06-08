8 июня, 10:27
Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ и Белорусская федерация баскетбола подписали меморандум о сотрудничестве

Андрей Карташов/ ТАСС
Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян, генеральный секретарь-исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Андрей Карташов/ ТАСС

Соглашение было подписано на Втором Молодежном форуме СНГ и Евразийского экономического союза в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ совместно с российской компанией Jogel подписала меморандум о сотрудничестве в области внедрения баскетбольного оборудования с Белорусской федерацией баскетбола. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Сегодня мы презентовали российский экологичный мяч, который будет использоваться на матчах Единой лиги ВТБ, который создан при активном участии компании "Сибур" российской компанией Jogel. Соглашение с белорусской федерацией позволит использовать его и на их чемпионатах", - рассказал Кущенко.

Соглашение было подписано на Втором Молодежном форуме СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. 

© Информационное агентство ТАСС
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