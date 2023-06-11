11 июня, 17:33
Футбол в России

Гинер считает, что пиво будут продавать на стадионах в следующем сезоне

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер считает, что пиво может появиться в продаже на российских стадионах в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

"Пиво будет на стадионах, думаю, уже в следующем сезоне", - сказал Гинер.

Ранее Гинер выступал за возвращение продажи пива на стадионах на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года, он был приостановлен на время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Теги:
Российский футбол
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