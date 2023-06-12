Футбольный клуб "Ахмат" объявил о продлении контракта с главным тренером Ташуевым

Новое соглашение со специалистом рассчитано до мая 2026 года

ТАСС, 12 июня. Руководство грозненского футбольного клуба "Ахмат" подписало новый контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Ахмата".

Новое соглашение с тренером рассчитано до 31 мая 2026 года.

Ташуеву 64 года, он возглавил "Ахмат" в сентябре 2022 года. До этого специалист работал в белорусском "Шахтере" из Солигорска. В России Ташуев, в частности, возглавлял "Краснодар", "Спартак" из Нальчика, краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи".

"Ахмат" по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков.