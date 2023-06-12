Чемпионат Европы 2024 года по фигурному катанию пройдет в Литве вместо Венгрии

Соревнования пройдут с 8 по 14 января в Каунасе

ТАСС, 12 июня. Международный союз конькобежцев (ISU) выбрал литовский Каунас местом проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет с 8 по 14 января. Изначально европейское первенство должно было пройти в Будапеште с 22 по 28 января, однако 10 мая Венгерская национальная ассоциация конькобежцев отказалась от проведения в стране соревнований.

Также ISU объявил о месте проведения чемпионатов мира и Европы по шорт-треку. Континентальное первенство пройдет с 15 по 17 января 2027 года в германском Дрездене, а мировое - с 10 по 12 мая 2028 года в нидерландском Роттердаме. Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров примет Казахстан. Соревнования пройдут с 28 по 31 января 2027 года в городе Алма-Ата.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.