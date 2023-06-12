Участник фиджитал-единоборств из Бразилии рассказал о подготовке к турниру

Лукас Насименто Ногейра начал тренироваться в компьютерной игре только накануне турнира в Казани

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Лукас Насименто Ногейра из Рио-де-Жанейро имеет большой опыт участия в турнирах по смешанным единоборствам (ММА), но готовиться к поединку в консольной игре начал только недавно. Об этом он рассказал журналистам в понедельник во время перерыва между боями на фиджитал-играх в Казани.

"Игра [Mortal Kombat] известна в Бразилии, но тренироваться я начал только вчера в гостинице, - сказал он. - Я выбрал "Скорпиона", потому что это лучший персонаж, с ним проще играть".

Спортсмен поделился впечатлениями от соревнований в фиджитал-формате, в которых он принимал участие впервые. "Это очень крутое мероприятие, сначала - видеоигры, потом - бой на ринге, это огонь. Мне понравилось, и я готов сюда возвращаться", - сказал боец, добавив, что помимо самого турнира, который организован на высшем уровне, его также впечатлил сам город, и он готов приехать в Казань вновь.

Ногейре 29 лет, в ММА на его счету семь побед и три поражения. В Казани он представляет клуб Gor MMA из Рио-де-Жанейро.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря 2022 года (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface), седьмой проходит с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, гонки дронов).

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.