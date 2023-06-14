В "Локомотиве" назвали срок восстановления футболиста Магкеева после тяжелой травмы

Защитник получил травму 8 мая в игре против "Сочи"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Восстановление защитника московского "Локомотива" Станислава Магкеева после разрыва крестообразной связки коленного сустава займет от 6 до 8 месяцев. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Травму Магкеев получил 8 мая в матче Мир - Российской премьер-лиги с "Сочи". 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

"Обычно восстановление после такой травмы занимает порядка 6-8 месяцев. Все сделано качественно, надеемся, что Стас восстановится в необходимые сроки", - сказал Нагорных.

Магкееву 24 года, в минувшем сезоне он сыграл за "Локомотив" в 26 матчах. В сентябре 2021 года футболист уже получал подобную травму.