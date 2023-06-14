Карелин рассказал, что бывший президент IIHF Фазель подарил ему хоккейные коньки

По словам олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, он может стоять на коньках и не падать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин получил коньки в подарок от бывшего президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля. Об этом Карелин рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

"У меня есть коньки, несмотря на размер ботинок. Рене Фазель подарил мне эти коньки, я ему за это благодарен. Коньки настоящие, хоккейные, и я даже могу не падая стоять на коньках. Нападающий я или защитник? Я запасной", - сказал Карелин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.