Теннисистка Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Нидерландах, обыграв Полину Кудерметову

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1

ТАСС, 14 июня. Россиянка Людмила Самсонова в среду обыграла соотечественницу Полину Кудерметову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Самсоновой, имеющей на турнире второй номер посева. В следующем раунде она сыграет с белоруской Александрой Саснович (седьмой посев).

В другом матче дня Вероника Кудерметова со счетом 6:1, 6:3 обыграла канадку Кэрол Чжао.

Самсоновой 24 года, она является 15-й ракеткой мира, россиянка выиграла 4 титула WTA. В составе сборной России Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

Кудерметовой 20 лет, она занимает 141-е место в рейтинге WTA. На ее счету 8 титулов турниров под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). Ее 26-летняя сестра Вероника Кудерметова занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 18 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. Из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012) и Екатерина Александрова (2022).